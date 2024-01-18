Büyükçekmece Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: 22 gözaltı

Büyükçekmece Belediyesi’nde rüşvet iddiaları ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aralarında bir başkan yardımcısı ve İmar Müdürünün de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Belediyesi’nde zincirleme ‘rüşvet’ iddiaları ile ilgili geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. İmar yolsuzluğuna dayalı rüşvet soruşturması ile ilgili başlatılan çalışmalarda operasyon için düğmeye basıldı. Bu sabah saatlerinde çok sayıda adrese peş peşe yapılan baskınlarda Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı N.S. ve İmar Müdürü A.Ç.’nin de aralarında olduğu 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız silah, 20 bin TL nakit para, 8 tam altın, 2 yarım altın, 43 çeyrek altın ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde; bir inşaat firması tarafından Büyükçekmece ilçesinde Nisan 2024’te oturumun başlaması planlanan yaklaşık değeri 8 milyar TL olan toplam 140 lüks villanın inşasında temel atılmadığı, zorunlu olan fore kazıkların çakılmadığı, sismik kontrollerinin yapılmadığı, yapı denetimcilerin hiçbir kontrol yapmadan sahte rapor düzenlediği, belediye görevlilerinin de yine maddi menfaat karşılığı usulsüz yapılara inşaat ruhsatı verdiği tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü bazı evrakların incelenmesi için Mali Şube ekiplerince Büyükçekmece Belediye binasına getirildi. Zanlılar incelemelerin ardından tekrar Mali Şube’ye götürüldü. Gözaltındaki zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.