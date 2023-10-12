Büyükçekmece Belediyesi'nden ilköğretim öğrencilerine beslenme desteği

Büyükçekmece Belediyesi, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında hayata geçirdiği “Beslenme Destek Paketi” uygulamasını bu yıl da sürdürüyor.

Ekonomik şartları iyi olmayan ailelerin ilköğretim çağındaki çocuklarına dengeli ve düzenli beslenebilmeleri için başlatılan beslenme destek uygulaması bu yıl da sürüyor. Büyükçekmece Belediyesi Sevgi Eli Market’te hijyenik şartlarda hazırlanan beslenme destek paketleri, ailelerin evlerine haftalık olarak belediye personeli tarafından teslim ediliyor. Büyükçekmece Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne gelen taleplerin değerlendirilmesinin ardından ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına gıda desteği verilirken, ilçe merkezine uzak ve eskiden köy statüsünde olan mahallerde ise öğrencilerin tamamına beslenme desteği veriliyor.

“Çocuklarımızın beslenmesine önemli katkı sağlıyoruz”

Uygulamayı yakından takip eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, projeye hayırseverlerden de destek geldiğini belirterek, “Şehrimizde ekonomik şartları dar olan ailelerimizin çocuklarının okuldaki günlük yeme ihtiyaçlarını veyahut da okuldaki beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendi elimizle, kendi imkanlarımızla, hayırsever vatandaşlarımızın imkanlarıyla Sevgi Market’e getirmiş olduğumuz gıda maddelerini, bunların içerisinde bal, peynir, reçel, fındık ve benzeri çocuklar için çok besleyici malzemeler, ekmek ve benzeri. Çocuklarımızın beslenmesinde önemli yer tutan gıda maddelerini gıda mühendisimizin önderliğinde çocuklarımız için arkadaşlarımız hazırlıyor. Ondan sonra bu ailelerimizi biliyoruz. Onların evlerine dağıtıyoruz ve çocuklarımızın beslenmesine önemli katkı sağlıyoruz. Gönül ister ki hiçbir çocuğumuz aç kalmasın ve her ailenin ekonomik durumu yeterli olsun. Çocuğunun ihtiyacını ve kendi ihtiyacını kendi arzusu doğrultusunda tamamlasın veya tedarik etsin ama ekonomik şartlar çok ağır. Bu nedenle belediyemizin yıllar önce ortaya koymuş olduğu Sevgi Market projesi şehrimizde binlerce ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşımıza beslenme, giyimde çok önemli hizmet veriyor. Şimdi de okul sezonu açıldı. Yeni eğitim, öğretim başladı. Ekonomik şartları uygun olmayan ailelerimizin çocuklarının beslenmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.