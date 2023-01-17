Büyükçekmece Belediyesi Türkiye Şampiyonu oldu

Silivri'de bir bina kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılırken yan bina zarar gördü

Silivri'de bir bina kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılırken yan bina zarar gördü

Silivri'de birçok mahallede elektrik kesintisi yapılacak!

Silivri'de birçok mahallede elektrik kesintisi yapılacak!

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