Yaşlıların sosyal yaşamlarına farklı bir renk katacak, yeşillikler içindeki Büyükçekmece Büyükleri Konuk Evi törenle hizmete açıldı.

Büyükçekmeceli büyüklerin sosyal yaşamlarına farklı bir renk katacak, yeşillikler içindeki Büyükçekmece Büyükleri Konuk Evi törenle hizmete açıldı. Mimaroba Mahallesi’nde hizmete giren Büyükçekmece Belediyesi Ayten Nakipoğlu Büyükçekmece Büyükleri Konuk Evi’nin açılış törenine Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Ayten ve Hilmi Nakipoğlu, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Halkın ortak ihtiyaçlarına katkı sağlamak halis bir ibadettir”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece Büyükleri Konuk Evi’ne katkılarından dolayı Nakipoğlu ailesine teşekkür ederek şöyle konuştu: “Halkın ortak ihtiyaçlarına katkı sağlamak aynı zamanda halis bir ibadettir. Başta bugünün konusu sevgili Nakipoğlu ailesidir. Sizden başlayarak bugüne kadar bu halkın mutluluğu ve ülkemizin geleceği için bu hizmetleri yapmakla büyük hizmet sağlayan herkese sizin şahsınıza teşekkür ediyorum. Size ve sizin şahsınıza hepsine teşekkür ediyorum. Büyükçekmece Büyükleri Konuk Evi’nde çayımı, kahvemi içeceğim. Dama oynayacağım, tavla oynayacağım veya kitap okuyacağım. İhtiyaç içerisindeki ihtiyaçları sizler belirleyeceksiniz. Hangi kitaplar, ne kadar kitap onların listesini siz yapacaksınız. Biz alacağız. Ortak çalışacağız. Biz şimdi yaptık Nakipoğlu ailesi ile birlikte. Anahtarı buradakilere teslim ediyoruz ama anahtarı Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba halkına ve diğer başka yerlerden Büyükçekmece’ye gelecek misafirlere teslim ediyoruz.”

Törende konuşan Ayten ve Hilmi Nakipoğlu, kendilerine böylesine anlamlı bir projeye katkı sunma imkanı tanıyan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’e teşekkür ettiler.