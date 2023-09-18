Büyükçekmece'de 'CanGo', sokak hayvanlarının hizmetinde olacak

Büyükçekmece Belediyesi’nin sokak hayvanlarına acil sağlık müdahalesi için hizmete soktuğu tam donanımlı “CanGo” isimli ambulans aynı anda 2 köpek ve 3 kediye müdahale etme imkanı veriyor.

Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner Şefliği bünyesinde hizmet veren Cango, hasta ve yaralı sokak hayvanlarına 7 gün 24 saat acil müdahalede bulunacak. Uzman veterinerler nezaretinde hizmet verecek olan CanGo Ambulans, vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda modern ve tam donanımlı olarak can dostlara sağlık hizmeti verecek.

“Aynı anda 2 köpek, 3 kediye hizmet yapabilecek”

CanGo Ambulans ile sokak hayvanlarına hizmet veren filoya yeni bir araç daha eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün şu açıklamayı yaptı: "Bu filomuza yeni bir tanesini ekledik ama bu arkamda duran CanGo ismini verdiğimiz ambulans aynı anda 2 köpek, 3 kediye hizmet yapabilecek tam donanımlı bir ambulans. Her türlü müdahale malzemesi içerisinde. Bakanlığımızın, hukukun kabul ettiği standartlarda yapılmış, bundan sonra 24 saat vatandaşımızın emrinde olacak bu ambulansla yaralanmalar, acil zehirlenmeler veya sokak hayvanlarımızın acil durumlarında sizin yanınızda olacak. Filomuzu büyütüyoruz. CanGo kedi ve köpeklerimizi, sokaktaki arkadaşlarımızın sağlık sorunlarıyla ilgili şu andan itibaren hizmete girmiştir".