Büyükçekmece'de duygu dolu Dünya Engelliler farkındalık günü etkinliği

3 Aralık Dünya Engelliler farkındalık günü çerçevesinde ’Sevgimiz Şifa Olsun 9’ konserinde dezavantajlı izciler ve Şef Kadir İshakoğlu aylar süren eğitimleri sonrası sahnede izleyenlere duygu dolu anlar yaşattılar.

3 Aralık Dünya Engelliler farkındalık günü çerçevesinde İshakoğlu Musıki Derneği ve Gökkuşağı Dezavantajlılar İzci Kulübü aynı sahneyi paylaştı. Büyükçekmece Kervansaray’da gerçekleşen ’Sevgimiz Şifa Olsun 9’ konserinde dezavantajlı izciler ve Şef Kadir İshakoğlu aylar süren eğitimleri sonrası sahnede izleyenlere duygu dolu anlar yaşattılar. Büyükçekmeceliler, Kadir İshakoğlu’nun şefliğinde seslendirilen şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. 3 Aralık Dünya Engelliler farkındalık günü çerçevesinde Büyükçekmece Belediyesi Muratçeşme Engelli Eğitim Sosyal Yaşam Merkezi’nde Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır, Büyükçekmece Belediye Başkan Danışmanı Reşit Oral, Sağlık İşleri Müdürü Ahmet Hakan Durmaz ve veliler Öğretmenler Günü ile Dünya Engelliler Farkındalık Günü etkinliğinde bir araya geldi. Etkinlikte öğrenciler hep birlikte şarkılar söyleyip şiirler okudu. Öğrenciler gösterilerinin ardından öğretmenlerinin Öğretmenler Günü’nü kutlayarak çiçek hediye etti. Etkinliklerin finalinde öğrenciler dileklerini balonlarla gökyüzüne gönderdiler.