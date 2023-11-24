Büyükçekmece'de 'Türkülerle Aşık Veysel'in Hikayesi'' konseri yapıldı

Büyükçekmece’de UNESCO 2023 Aşık Veysel Yılı etkinlikleri kapsamında "Türkülerle Aşık Veysel’in Hikayesi’’ konseri gerçekleşti.

Büyükçekmece Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Gösteri Sanatları Topluluğu ile birlikte UNESCO 2023 Aşık Veysel Yılı etkinlikleri kapsamında "Türkülerle Aşık Veysel’in Hikayesi’’ konseri gerçekleşti. Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde UNESCO 2023 Aşık Veysel Anma Yılı kapsamında gerçekleşen konsere vatandaşların ilgisi oldukça yoğun oldu.

"Aşık Veysel’i Yaşatma Gecesi’ni Büyükçekmece’de halkımıza sundular’’

Konser sonrasında bir açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün engelli vatandaşların güzel bir gösteri gerçekleştirdiğini ifade ederek "2023 yılı aynı zamanda ’Aşık Veysel Yılı’ olarak ilan edilmiştir UNESCO tarafından. Aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100’üncü şeref yılını kutluyoruz. Bu akşam İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı’nın hem de Darülaceze hem de Sağlık Daire Başkanlığının çeşitli müdürlüklerinin ortaya koymuş olduğu ve tamamı aşağı yukarı engelli vatandaşlarımızdan oluşan bir Aşık Veysel anma, Aşık Veysel’i anlatma, Aşık Veysel’i Yaşatma Gecesi’ni Büyükçekmece’de halkımıza sundular. Müthişti, muhteşemdi. Hem Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na bu güzel faaliyetlere yol açmasından ötürü kültür ve sanat hayatına zenginlik katmasından ötürü çok teşekkür ediyorum. Hem de Sağlık Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Önder Yüksel Eryiğit Başkan’ımıza ve bu geceyi hazırlamakta emeği geçen bütün dostlarıma, arkadaşlarıma, Büyükşehir Belediyesi’nin çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. UNESCO’nun 2023 Aşık Veysel armağanı olarak kabul edebiliriz. Büyük halk ozanımızı andık. Onun yaşantısını, onun hayatını müzikal olarak ortaya koydular. Güzel bir gece yaşattılar Büyükçekmece halkına. Hepsini sevgiyle selamlıyorum" dedi.

"Engelli vatandaşların üreten bireyler olabileceğini gösterdik’’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Önder Yüksel Eryiğit engelli vatandaşların da gereken eğitimleri alarak toplum içerisinde üreten bireyler olabileceğini ifade ederek şöyle konuştu: "2023 UNESCO Aşık Veysel Yılı nedeniyle Engelliler Müdürlüğümüz bünyesinde Aşık Veysel’in türküleriyle Aşık Veysel’in hikayesini anlatan bir program oluşturma fikri oluştu. Bizim yapmak istediğimiz şey engelliliği görmezden gelme ya da acınacak bir durum halinden çıkartıp burada herhangi bir engelin engel olmadığını ve engelli vatandaşların da gereken eğitimleri alarak toplum içerisinde üreten bireyler olabileceğini gösterdik. Beraberinde yaşlı bireylerimizin de toplum içerisinde üreten ve bu gösterileri yapabilen ve gerçekten diğer bireylerle rekabet edebilecek ölçüde herhangi bir konuyla ilgili kendilerini geliştirebileceklerini gösterdik. Biz burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darülaceze Müdürlüğü ve Engelliler Müdürlüğü çatısı altında hem beden sağlığı hem de ruh sağlığı adına yapılması gereken bütün her şeyi yaptığımızı, bunu da bu sahne performansıyla göstermeye çalıştık. Bugüne özel olarak da 2023 UNESCO’nun Aşık Veysel Yılı ilan etmesi nedeniyle Büyük Ozan Aşık Veysel adına oluşturulan bir geceydi."