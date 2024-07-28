Büyükçekmece'de 'Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması'nda ödül alan eserler sergilendi

Büyükçekmece Belediyesi’nce Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında yapılan Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren fotoğraflar sergilendi. Sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Büyükçekmece Belediyesi, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ve Büyükçekmece Fotoğraf Derneği (BÜFOD) işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası ‘Güler Ertan’ Fotoğraf Yarışması, Sayısal: Serbest (Renkli), Sayısal: Serbest (Siyah-Beyaz) ve Sayısal: Kültürel Miraslar (Renkli veya Siyah-Beyaz) olmak üzere 3 kategoride gerçekleşti. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, FIAP Başkanı Ricardo Busi, TFSF Başkanı Sefa Ulukan, BÜFOD Başkanı Hürriyet Akın ve Prof. Dr. Güler Ertan tarafından açılışı gerçekleştirilen sergide birbirinden ilgi çekici fotoğraflar yer aldı.

2527 fotoğrafçı 9465 eserle yarışmaya katıldı

Toplamda 219 bin TL ödüllü yarışmaya bu yıl dünyanın dört bir yanından 9465 eserle 2527 fotoğrafçı katıldı.

Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) Başkanı Riccardo Bussi Başkan Yardımcısı Joan Burgues Martisella, TFSF Başkanı Dr. Sefa Ulukan Prof. Dr. Bekir Tuğcu, Burak Şenbak ve Onur Üyesi Prof. Dr. Güler Ertan’dan oluşan seçici kurulun değerlendirmeleri sonunda dereceye giren fotoğrafçılar belirlendi. 3 kategoride yarışan fotoğrafçılara FIAP ve TFSF (Altın, Gümüş, Bronz ve Mansiyon) ödüllerine layık görülen fotoğrafçıların eserleri 25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında 3 Ağustos tarihine kadar sergilenecek. Dereceye giren fotoğrafçıların ödülleri 25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenecek törende takdim edilecek.