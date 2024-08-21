Büyükçekmece'de 'Yaz Sinema Günleri'ne vatandaştan yoğun ilgi

İstanbul Büyükçekmece’de kültür ve sanat alanında birçok önemli projeye imza atan Büyükçekmece Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş açık hava sinema geleneğini yaşatmaya devam ediyor.

Mimaroba Büyük Atatürk Park’ında düzenlenen açık hava yaz sinema günlerinde sinemaseverler, sıcak yaz akşamlarında nostaljik sinema keyfi yaşıyor. Büyükçekmece’de İbrahim Büyükak ile Yasemin Sakallıoğlu’nun başrolünde oynadığı ’’Mutluyuz’’ filmi ile başlayan açık hava yaz sinema günlerinde seyirciler, Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı ‘’Atatürk 1881-1919 1.Film’’ ve Cem Gelinoğlu ile Melis Babadağ’ın başrolünde yer aldığı ‘’Aykut Enişte’’ filmleriyle buluşacak. Katılımın ücretsiz olduğu etkinliklere yoğun ilgi gösteren Büyükçekmeceli sinemaseverler, aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte sinema keyfini açık havada yaşamanın tadını çıkardı.