Büyükçekmece'de 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 24'üncü yılında 70 konut yıkıldı

Büyükçekmece’de 17 Ağustos 1999 yılında meydan gelen Marmara depreminin 24’üncü yıl dönümünde kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde 70 konutun yıkımı gerçekleştirildi.

Beklenen büyük İstanbul depremi öncesinde, Büyükçekmece belediyesi tarafından kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde, Atatürk Mahallesi’nde önceden hasarlı olduğu tespit edilen 70 konutun yıkımı belediye ekiplerinin gözetiminde gerçekleştirildi. Yıkılan binanın bodrum katında bulunan duvarlarından dışarıya çıkan ve çürüyen inşaat demirleri ise şok etti.

"Büyükçekmece’yi depreme dayanıklı kent haline getireceğiz"

Yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “1999 Marmara depreminin ardından depreme hazırlık konusunda seferberlik başlatan Büyükçekmece Belediyesi, belediye ve vatandaş işbirliğiyle bugüne kadar 40 binin üzerinde konutu yıkarak yerlerine depreme dayanıklı modern yapıların inşa edilmesine öncülük etti. Teknik ekibi ile birlikte kentsel dönüşüm yıkımına katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün Büyükçekmece’yi depreme dayanıklı kent haline getirmekte kararlı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: ‘’Bugün 17 Ağustos 2023. 1999 17 Ağustos’unda ben yine belediye başkanıydım ve korkunç depremi ayakta geçirdik. Hepimiz bunu yaşadık. Ondan sonraki süreç içerisinde 1999 depreminden aldığımız dersle hemen 2000 yılından itibaren Büyükçekmece’de yeni olacak depreme karşı hazırlığa başladık. 1999 yılındaki depremden hemen sonra bütün dünyadaki ve bilim insanları 2030’lu yılların başından itibaren İstanbul’da 7.5 ve üzerinde bir deprem olacağını ifade etmişlerdir. Sonuç olarak büyük İstanbul depreminin olabileceği döneme giriyoruz. 2030 yılına kadar 7 yıllık süreç içerisinde İstanbul’da çok hızlı koşarak İstanbul’da mutlak yıkılacağını bildiğimiz binaları eğer yenileyemezsek İstanbul’da çok büyük can kayıpları olacak. İstanbul’da çok büyük kayıplar olacak maddi ve manevi. Bizim için can kaybı esastır. Bunları engellemek için 39 ilçe durmadan yorulmadan Sayın Bakanımız Mehmet Özhaseki eski bir belediye başkanı. Bu işi bilen kişi. Onu arkamıza, yanımıza alarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nu yanımıza alarak devletin diğer unsurlarıyla birleşip İstanbul’u depreme hazırlayamadığımız takdirde çok ama çok geç kalınmıştır. İstanbul’da yüzbinlerce ölü ve çok büyük ekonomik çöküntü olacaktır. Allah inşallah bu günleri bize göstermez. Yıkıma devam ediyoruz. Yaklaşık burada 60,70 daireyi yıkıyoruz. Çünkü deprem olacak. İnsanlar bu binalarda ölecek. Bunu biliyoruz. Bildiğimiz için de bugüne kadar 1999 depreminden aldığımız dersle yıkılacak binaları yıkmaya ve yenilemeye devam ediyoruz. Büyükçekmece’de 1999 depreminden önce ve 1999 depreminden sonra da yönetmelik 2004’ten itibaren değişmeye başladı. 2004’ten geriye doğru Büyükçekmece’de eski binaların sayısı 20 bin 100’dür. Yaklaşık 68 bin de daire vardır. O eski binalarda. 1999 depreminde yaşananlardan sonra özellikle 2004’ten sonra geriye dönük ne kadar bina varsa tespitini yaptık ve bunlardan 67 bin bağımsız bölümün, konut ve işyerinin 40 binini yeniledik. Büyükçekmece hiçbir şekilde başka bir yerden yardım almadan sadece Büyükşehir Meclisi’nden 3 katları 4 kat yaptık. 2 katları 3 kat yaptık. 4 katlar 5 kat oldu. Vatandaşımıza 1 kat ilave yaparak Büyükçekmece’de kentsel dönüşümün belini kırdık” gibi ifadeler kullandı.