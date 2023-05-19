Büyükçekmece'de 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla etkinlik yapıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vatan savunmasını başlatmak amacıyla 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a ayak basışının 104’üncü yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Büyükçekmece’de de kutlandı.

19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Büyükçekmece’de bir dizi etkinlik düzenlendi. İlk tören Kaymakamlık önündeki Atatürk Anıtı’nda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı’na çelenk takdimi yapıldı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ilçe protokolü, siyasi partiler, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen törende Büyükçekmece gençliği de Atatürk Anıtı’na binlerce karanfilden oluşan bir çelenk takdim etti. Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Altın Köprü Halk Dansları ekiplerinin folklor gösterilerinin ardından tören sona erdi.

“Düşünsünler, bir kez daha düşünsünler”

Tören sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, milli bayramların eskisi gibi bayram havasında coşkuyla kutlanmamasının kendisini çok üzdüğünü belirterek “Kutlama törenlerine en güzel yakışan bayram 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Bu son 15 yıldan beri maalesef diğer 23 Nisan gibi, 30 Ağustos gibi kahraman Türk Milletinin en anlamlı milli günlerindeki kutlamalar kararnamelerle seviyesi düşürülerek kaymakam, vali, belediye başkanı, garnizon komutanı bunlardan çıkartıldı. Artık içim buruk, kabul etmiyor. Artık içim sızlıyor. Bugün buraya Büyükçekmece Hükümet Meydanı’na 19 Mayıs bayramını çocukluğumda olduğu gibi kutlamaya geldim belediye başkanı olarak ve yine içim kan ağlıyor. Neden hepimiz burada değiliz? 104 sene önce o günkü Mustafa Kemal bu kurtuluş harekatını başlatmamış olsaydı ve başarıya ulaşmamış olsaydı, 30 Ağustos Zafer Bayramı diye bir bayramımız olmasaydı şimdi acaba bu ülkede hangi bayrak dalgalanıyordu diye düşünüyor musunuz? Düşünsünler, bir kez daha düşünsünler. Herkes düşünsün” ifadesini kullandı.