Büyükçekmece'de 23 gün önce kaybolan yaşlı adamın sır görüntüsü

İstanbul Büyükçekmece’de 23 gün önce evden ablasına gitmek için çıkan 75 yaşındaki Alzaymır hastası son kez güvenlik kamerasına yansıdıktan sonra ortadan kayboldu. Yakınları bir an önce yaşlı adamın bulunmasını istedi.

İstanbul Büyükçekmece’de 14 Mart günü evden ablasına diye çıkan 75 yaşındaki Alzaymır hastası Ahmet Yazıcı’dan günlerdir haber alınmadı. Son olarak Beykent bölgesinde güvenlik kameralarına görüntüsü yansıyan Yazıcı’nın yakınları hayatından endişe ettiklerini ve görenlerin kolluk kuvvetlerine haber vermesini istedi.

Yazıcı’nın akrabası Ahmet Atalay, " 14 Mart’tan beri haber alamıyoruz. Alzaymır hastasıydı. Bir de gözlerinde de sorun vardı. En son ablasının evine uğramış. Yeğeni harçlık vermiş kendisine evden çıkmış. Güvenlik kameralarına baktık. Polise de teslim ettik. Başka görüntüsü yok. Görenlerin bize yardımcı olmasını haber vermesini istiyoruz. Herkesi yardıma davet ediyorum" dedi.