Büyükçekmece'de 23 Nisan coşkusu yaşanıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Büyükçekmece’de binlerce çocuğun katılımı ve birbirinden renkli etkinlikle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Büyükçekmece’de de büyük bir coşkuyla kutlandı. Kaymakamlık Meydanı Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk Anıtına çelenk takdimi yapıldı. Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Altınköprü Halk Oyunları ekiplerinin folklor gösterisi ile son bulan ilk tören Büyükçekmece kent Meydanı’ndaki etkinliklerle devam etti. 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde Büyükçekmece’nin mahalle meydanlarında da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Animasyon gösterileri, halk oyunları ve modern dans gösterileri, sahne sanatları gösterilerinin yanı sıra günün anlam ve önemine yönelik olarak okunan şiirler ile kutlamalar zirve yaptı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde oyuncak tarihinin en gözde örneklerinin yer aldığı bir de oyuncak sergisi açıldı. Kreatörlüğünü Büyükçekmece Belediyesi Başkan Danışmanı Prof. Dr. Fethiye Erbay’ın yaptığı "Çocukluk Arkadaşım" Antika Oyuncak Sergisi Büyükçekmece Belediye Binası Dumlupınar Salonu’nda açıldı. Merve Çobanoğlu’nun antika oyuncak koleksiyonundan oluşan eserleri dönem oyuncakları uzmanı Aziz Kutlu çocuklara anlattı. Açılışın ardından Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu tarafından Prof. Dr. Fethiye Erbay’a plaket ve çiçek takdim edildi. 1800’lü yıllardan günümüze kadar dünyanın çeşitli ülkelerinden özel eserlerin yer aldığı "Çocukluk Arkadaşım" Antika Oyuncak Sergisi’ne Büyükçekmeceli çocukların katılımı yoğun oldu.

“O zamanların imkanlarıyla yaptıkları şeyler beni şaşırttı”

Dünyanın farklı ülkelerinden oyuncakların ve 300’den fazla bebeğin yer aldığı "Çocukluk Arkadaşım" Antika Oyuncak Sergisi’ni heyecanla ve şaşkınlıkla gezen Aras Ortaç, “Buraya gelmemiz çok güzeldi. O zamanların imkanlarıyla bunların yapılmış olması gerçekten çok güzel. Günümüzdeki oyuncaklara çok yakın. O zamanın teknolojisiyle bugünün teknolojisiyle bugündeki oyuncaklardan çok daha gerçekçi duruyorlar. Hem de o zamanın imkanlarıyla üstelik Avrupa’da oldu ve Avrupa iki büyük savaştan çıktıktan sonra böyle teknolojinin gelişmesi gerçekten çok güzel bir şey” dedi.

“Farklı ülkelerin çok eski zamanlarda yaptıkları bisküvi bebekleri görüyorum”

Berfin Küçük: “Burada eskiden Almanların, İspanyolların, diğer farklı ülkelerin çok eski zamanlarda yaptıkları bisküvi bebekleri görüyorum. Onlar çok ilgimi çekti. Şu zamana karşı gayet de benziyorlar. O zamanların imkanlarıyla yaptıkları şeyler beni şaşırttı doğrusu.” İfadelerini kullandı.