Büyükçekmece'de 23 Nisan gurur ve coşkuyla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Büyükçekmece’de de büyük bir coşkuyla kutlandı.

TBMM’nin 106. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 105. Yıl dönümü Büyükçekmece’de coşkuyla kutlandı. Törenlere Büyükçekmecelilerin ilgisi yoğun oldu. Büyükçekmeceli çocuklar ellerinde Türk bayraklarıyla gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından Büyükçekmece Kaymakamlık Meydanı’nda gerçekleşen ilk törene katıldı. Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi ile birlikte Atatürk anıtına çelenk takdimi yapan çocuklar, hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı okudu. Büyükçekmece Belediye Başkan Danışmanı Bayram Ali Üner’in günün anlam ve önemine yönelik konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Törene siyasi partilerin temsilcileri, mahalle muhtarları, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.