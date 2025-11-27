Büyükçekmece'de 3 kişinin öldürüldüğü kanlı cinayetin detayları ortaya çıktı: Şüpheli adliyeye sevk edildi

Olay, 10 Kasım'da akşam saatlerinde Büyükçekmece ilçesi Mimar Sinan Mahallesi E-5 yan yolda yaşanmıştı. Silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine geçen polis, araç içinde silahla vurulmuş ağır yaralı 2 kişiyi bulmuştu. Sağlık ekipleri, ağır yaralı Emre Güçlü ve Emrah Yılmaz'ı hastaneye kaldırmış, 2 kişi de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Çevrede detaylı inceleme yapan polis ekipleri, cinayetlerin yaşandığı noktaya yakın bir otel odasında kadın cesedi olduğunu öğrenmiş ve yine silahla vurulan Melisa Külekçi'nin cesediyle karşılaşmıştı. Ekipler çalışmalarını derinlemesine sürdürürken 3 kişinin öldürüldüğü cinayetin failini kısa sürede tespit ederek Hakan Karakoyun'un peşine düştü.

Polis 432 yerde bin 240 saat kamera izledi: Şüpheli Avcılar'da yakalandı

Ekipler, kimliğini tespit ettiği Hakan Karakoyun'u yakalamak için 432 farklı yerde bin 240 saatlik kamera görüntüsü izledi. Uzun süre teknik ve fiziki açıdan takip edilen cinayetin şüphelisi Hakan Karakoyun, dün akşam saatlerinde Avcılar ilçesinde Firuzköy Mahallesinde boş bir evde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin saklandığı evde yapılan aramada ise olayda kullandığı değerlendirilen sökülmüş vaziyette ve namlu kısmı eksik 1 adet tabanca bulundu. Şüphelinin aynı zamanda uyuşturucu bağımlısı olduğu belirlendi...