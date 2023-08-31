Büyükçekmece'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Büyükçekmece’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101’inci yıldönümü büyük bir coşkuyla kutlandı.

Büyükçekmece Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği “Ata Zafer Konseri” bu yıl coşku dolu bir DJ performansına sahne oldu. 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruzun 101’inci şan ve şeref yılı çerçevesinde gerçekleşen Ata Zafer Konseri binlerce Büyükçekmeceliye unutulmaz bir gece yaşattı. Büyükçekmece sahilinde gerçekleşen etkinlikte Arem Özgüç ve Arman Aydın’ın DJ performansı Büyük Zafer’in coşkusunu zirveye taşıdı. Popüler şarkılara danslarıyla eşlik eden 7‘den 70’e her yaştan Büyükçekmeceli, ellerindeki Türk bayraklarıyla 30 Ağustos zaferini gönüllerince kutladı. DJ Arem Özgüç ve Arman Aydın’ın sahne ve görsel şovlarıyla zenginleşen program gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

“Aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz”

Genç DJ’ler Özgüç ve Aydın’a çiçek takdim eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 30 Ağustos ruhunun Çanakkale destanı ile başladığını belirterek “İşte bu aynı zamanda Cumhuriyetin ilk temelinin atıldığı gündür. Çanakkale Destanı’nı yazan ve yazdıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yazan ve yazdıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını şükranla, minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz” diye konuştu.