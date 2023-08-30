Büyükçekmece'de 30 Ağustos Zaferi'nin 101. Yılı coşkuyla kutlandı

Büyükçekmece’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101’inci yıldönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkulu bir törenle kutlandı.

30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Atatürk’ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruzun 101. yılında Kaymakamlık Meydanı Atatürk Anıtı’nda yapılan törenle kutlandı. 7’den 70’e her yaştan vatandaşın ellerinde Türk bayrakları ile doldurdukları törende ilk olarak ilçe protokolünün çelenk takdim töreni gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine yönelik konuşmalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı’na yönelik mesajının okunduğu törenin ardından Kaymakamlık binasında yapılan tebrikat töreninde tebrikler kabul edildi.

Kutlamalara katılım yoğun oldu

Törenlere Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece Garnizon Komutanı Albay Ümit Genez, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kenan Zurnacı, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri, İstanbul Muharip Gaziler Derneği Büyükçekmece Şubesi üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.