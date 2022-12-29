Büyükçekmece'de 8 ton ayçiçek yağı vatandaşlara dağıtılıyor

Büyükçekmece Belediyesi Karaaağaç Mahallesi’ndeki belediyeye ait 125 hektar alanda ektiği ayçiçeğinden elde ettiği 8 ton ayçiçek yağını Sevgi Eli Market’ten alışveriş yapan ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıyor.

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini daha sergileyen Büyükçekmece Belediyesi, 2020 yılında Büyükçekmece’de ilan edilen “Tarım Yılı” çerçevesinde hem bölgedeki çiftçilere bilimsel tarım alanında katkı sağladı, hem de belediye arazilerinde üretim yaparak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttı. Siyez buğdayı, bamya, nohut ve ayçiçek üretimi yapan Büyükçekmece Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Büyükçekmece Tarım Üretim ve Pazarlama Kooperatifi (BÜTKOOP) aracılığıyla vatandaşlara organik ve sağlıklı ürünler sunuyor. Belediye ayrıca ürettiği tarımsal ürünleri ilçede ikamet eden ihtiyaç sahiplerine de ücretsiz olarak dağıtarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor. 2022 yılı içinde mülkiyeti Büyükçekmece Belediyesi’ne ait 125 hektar alanda ayçiçeği ekimi yapan Büyükçekmece Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü elde ettiği 23 ton mahsulden 8 ton Ayçiçek yağı elde etti. Elde edilen Ayçiçek yağı Büyükçekmece Belediyesi Sevgi Eli Market aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

“Türkiye’nin her toprağında tarımın en kralı yapılır”

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Bu elimde bulunan ürünlerin tamamını Büyükçekmece Belediyesi Tarım Müdürlüğü şemsiyesi altında Büyükçekmece halkının malı olan Büyükçekmece’deki topraklarımızda, Büyükçekmece’deki tarlalarımızda, Büyükçekmece Belediyesi’ne, Büyükçekmece halkına ait olan tarlalarımızda ürettik. Bamyayı da, nohutu da, ayçiçeği de, siyez buğdayını da Büyükçekmece’deki tarlalarımızda ürettik ve sonuçta pırıl pırıl ayçiçek yağımız, nohutumuz, bamyamız, Siyez unumuz Sevgi Eli Markette. Yani gıda bankasında halkın ihtiyacını karşılamak üzere raflarda yerini aldı. Biraz önce vatandaşlarımıza bunları dağıtırken esas vermek istediğim mesaj; üretirsen, yaparsan olur. Yaptık, oldu. Büyükçekmece’nin topraklarında, Türkiye’nin her toprağında tarımın en kralı yapılır. Yeter ki biz belediyeler ve merkezi yönetim olarak bu işin üzerine düşelim. Yani belediyeler, merkezi yönetim devlete ait, belediyelere ait ne kadar arazi varsa bunları aktif hale getirip, üretimini yapıp ekonomik bakımdan durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza bedelsiz olarak bunu ulaştırabiliriz. Büyükçekmece’de Büyükçekmece Belediyesi gıda bankacılığında işte bu ürünler bunun bir örneğidir. Emeği geçen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Biz de bunları üretmeye, arttırmaya, belediyenin nerede boş bir yeri varsa tamamını aktif hale getirip tarımla o alanda, o toprakta yetişecek tohumla buluşturmaya devam edeceğiz. Toprak bizi bekliyor. Toprağa istediğini verirseniz o da size sizin istediğiniz verir. Biz toprağa istediğini verdik. İlacını verdik. Gübresini verdik. Tahlilini yaptık. Bizden ne istiyorsa onu verdik. Ondan sonra da bizim ondan istediğimizi bize verdi. Biz de halka dağıtıyoruz. Hayırlı olsun.’’