Büyükçekmece'de 9 bloklu sitede kentsel dönüşüm başladı

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde, depremde yıkılma riski bulunan 9 bloklu 125 bağımsız bölümlü konutların tamamı, Büyükçekmece Belediyesi desteğiyle kentsel dönüşüm çalışması kapsamında yıkıldı.

Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Büyükçekmece Belediyesi tarafından bugün Atatürk Mahallesi’nde bulunan bir sokaktaki 9 bloklu 125 bağımsız bölümden oluşan sitede, yapılan analizlerin ardından depremde yıkılma riski bulunduğu gerekçesiyle kentsel dönüşüme sokuldu.

Binaların yıkım çalışmaları ekipler tarafından bugün yapılmaya başlandı. Çalışmalara katılan Büyükçekmece Belediyesi Başkan Vekili Hakan Çebi, çalışmaları yerinde takip ederek görevlilerden bilgiler aldı.

Çalışmalar sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çebi, İBB ekiplerimizce burada yapılan incelemelerde 4 blokta ‘D Sınıfı’ yani yüksek risk tespit edilmiştir. Burada Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen, yarısı bizden kampanyası kapsamında hibe ve düşük faizli kredi imkanı da bulunmaktadır. Ben bütün kentsel dönüşüme girecek vatandaşlarımızın hibe ve düşük faiz imkanından faydalanmaya davet ediyorum. Hayırlı olsun diyorum" dedi.