Büyükçekmece'de Aşık Veysel için anma gecesi düzenlendi

Türkiye’de aşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerin olan Aşık Veysel Şatıroğlu, 24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde gerçekleşen bir konserle anıldı.

Aşık Veysel’in eserlerini seslendiren 105 kişilik dev orkestranın “100 Mızraplı Aşık” isimli konserine Veysel’in torunu Çiğdem Özer’de katıldı. Konserde duygu dolu anlar yaşayan Özer, “Aşık Veysel’imiz sadece benim dedem değil aslında herkesin dedesi” diye konuştu. UNESCO 2023 Aşık Veysel Anma Yılı çerçevesinde Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konsere vatandaşların ilgisi oldukça yoğun oldu. Genel Sanat Yönetmenliği - Şef Taner Demiralp ve Şef Neslinay Çınar yönetimindeki koro, Aşık Veysel’in hayatının eserleriyle bütünleştirildiği muhteşem bir konsere imza attı. Aşık Veysel’in 10 eserinin icra edildiği “10 Mızraplı Aşık” konseri salonu dolduran yüzlerce dinleyici tarafından ayakta alkışlandı.

“Aşık Veysel bir hayattır”

Konser sonrasında bir açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Uluslararası 24. İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin açılışıyla ilgili özel gecelerden ikincisini yaşadık. Dün akşam Medeniyetler Korosu bu sahneden geldi, geçti. Bu akşam Cumhuriyetin, bu ülkenin yetiştirmiş olduğu en büyük ozanlardan biri olan, en başta olan Aşık Veysel geldi, geçti bu sahneden. Muhteşem bir Aşık Veysel gecesi oldu. Aşık Veysel anıldı. 2023 yılı Aşık Veysel Yılı olduğuna göre UNESCO bu güzel kararı aldığına göre biz de 2023 yılı içerisinde Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı kutlama etkinliklerinde çokça Aşık Veysel’i anacağız. Aşık Veysel bir halk ozanı, bir düşünür, bir felsefeci Aşık Veysel bir hayattır. Anlatmak ve anlamak bir başka olgudur. Anlamaya çalışacağız. Gelecek kuşaklara aktarmaya çalışacağız." dedi.

“Modern çağın filozudur”

Aşık Veysel’in torunu Çiğdem Özer duygularını şu sözlerle ifade etti: "Bugün Büyükçekmece’de çok özel bir gece yaşadık. 24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Programı çerçevesinde Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi o özel gecelerin bir tanesinde sağ olsunlar beni de davet ettiler. Bugün benim anlatmak isteyeceğim her şeyi bu sahnede gördüm ben bugün. Koca Veysel’in Cumhuriyet sevgisini, Atatürk sevgisini, hümanist ve zengin iç dünya yapısını, toprak sevgisini, tabiat sevgisini, vatan sevgisini bugün çok güzel bir şekilde, güzel bir orkestrayla ve güzel bir anlatımla bugün Büyükçekmece halkıyla paylaştılar. Çok mutlu olarak ayrılıyorum ben. Cumhuriyetin 100’üncü yılında Aşık Veysel’in de ben her zaman şey diyorum Aşık Veysel’imiz sadece benim dedem değil aslında herkesin dedesi. Çünkü UNESCO 2023 yılını tüm dünya insanlığını ilgilendiren, barış ve sevgi dolu mesajlar veren Aşık Veysel için ‘’Aşık Veysel’in Anma ve Kutlama Yılı’’ olarak tüm dünyada ilan etti. Bu çok önemli bir gelişmedir. Aşık Veysel modern çağın filozudur bana göre. Her bir şiirinden kitap çıkacak kadar bilgeli ve derinliğe sahiptir. Onun için iyi ki Aşık Veysel’imiz var. İyi ki onun ile ilgili böyle güzel programlar yapacak görüşte belediyelerimiz ve insanlarımız var. Ben emeği geçen herkese başta Sayın Başkanım olmak üzere ekibine ve tüm sanatçılarımıza gönülden şahsım ve ailem adına çok teşekkür ediyorum.’’