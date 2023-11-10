Büyükçekmece'de Atatürk anıtı açıldı

Büyükçekmece Belediyesi tarafından 10 Kasım Atatürk’ü Anma günü kapsamında Büyükçekmece Çakmaklı Mahallesine yapılan Atatürk Anıtı ve meydanı törenle açıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85’inci yıl dönümünde Büyükçekmece’de düzenlenen bir dizi etkinlikle anıldı. Büyükçekmece Belediyesi tarafından Çakmaklı Atatürk Meydanı için yaptırılan Atatürk Anıtı’nın açılışı gerçekleştirildi. Tören Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, mahalle muhtarları ve vatandaşların katılımıyla yapıldı. Saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı açıldı.

“Söylediği sözlerin hepsinin altın harflerle yazılması gerektiğini millet daha iyi anladı”

Törene katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “ Bugün çok duyguluyuz Türk milleti olarak. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85’inci yıldönümünde anıyoruz. Beni çok ilgilendiren tarafı şudur, fikirlerinin hiçbir zaman eskimeden dimdik ayakta durmasıdır. Fikirlerinin ebedi olarak yaşayacak olması, bir Cumhuriyet çocuğu, bir Atatürk çocuğu olarak beni ve bizleri çok yakından ilgilendiriyor. Söylediği sözlerin hepsinin altın harflerle yazılması gerektiğini millet daha iyi anladı. Kuzeyimizde güneyimizde ateş, kan, çocuk, kadın, ihtiyar demeden herkes katlediliyor ve emperyalist dünya buna seyirci kalmaya devam ediyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk çok zorunlu olmadığı müddetçe savaşın cinayet olduğunu söylemiş olması ve Yurtta sulh cihanda sulh ilkesini ön plana çıkarması Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün nasıl bir devlet adamı olduğunu ortaya koyan sözlerinden ikisidir" dedi.

“Genç nesiller Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracaktır”

Sözlerine devam eden Akgün, "Bugün 4’üncü Atatürk anıtının açılışını yaptık. Dün İğneada ve Kırklareli’nde Osmancık ile İslambeyli Köylerinde üç ayrı anıtın açılışı yapmıştık. Bugün de dördüncü anıtı Büyükçekmece Çakmaklı Mahallesinde açtık. Çakmaklı Mahallesi Atatürk’ün hatıraları arasında vardır. Bir vatandaş çift sürerken önde bir vatandaşın boyundurukta olduğunu arkasında hanımın tarlayı sürdüğünü görüp ve daha sonra o kişiyi çağırarak neden bu durumda olduğunu sorduğu kişinin bulunduğu yer olayın geçtiği yer bu mahalledir. Gazi Mustafa Kemal’i anlamak bizim çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmanın yoludur. Onun aydınlık ışığında yeni yetişen nesli özellikle bu şekilde eğitip geleceğe hazırlarsak Türkiye Cumhuriyetinin önü açık olacaktır. İnancımızdan hiçbir sapma yoktur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anlayacak bu millet bugüne kadar anladığı gibi, genç nesiller Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracaktır. Onun dediği onun koyduğu hedef muhakkak tahakkuk edecektir” şeklinde konuştu.