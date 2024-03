Büyükçekmece'de Ayşen Gören-Gülsüm Uçar Çocuk Eğitim Merkezi açıldı

TAKİP ET

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Ayşen Gören-Gülsüm Uçar Çocuk Eğitim Merkezi açılış töreninde Büyükçekmece Belediyesi olarak birinci önceliğin eğitim olduğunu söyledi. 5 derslikte 100 öğrencinin eğitim gördüğü Ayşen Gören-Gülsüm Uçar Çocuk Eğitim Merkezi’nde tam güne yayılmış eğitim programlarında çocuklara gıda mühendisleri denetiminde 3 öğün yemek hizmeti veriliyor.

"Çocuk eğitim merkezleri yapmaya devam edeceğiz’’

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, çocuk eğitim merkezi açılışında yaptığı konuşmada ilçede çocuk eğitim merkezleri yapmaya devam edeceğini ifade ederek şöyle açıklama yaptı: "Ayşen Gören-Gülsüm Uçar Çocuk Eğitim Merkezi açılışına hoş geldiniz. Vatandaşımızın bu tip faaliyetlerin içerisine çekilmesi son derece önemli. Vatandaşımızın duyarlılığının artmasına vesile oluyor. Bu anlamda hem vatandaşın katkılarını almaya devam edeceğiz hem de büyük mahallelerimiz en az 2’şer Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Fatih mahallesi gibi kalabalık mahallelerde en az 2’şer çocuk eğitim merkezini, diğerlerinde en az 1 çocuk eğitim merkezini bütün imkanlarımızı zorlayarak en kısa zamanda ne kadar hızlı yapabilirsek bunun peşine düşeceğiz. Büyükçekmece Belediyesi olarak birinci önceliğimiz eğitimdir. Eğitim bu memleketin tek meselesidir. Bizimle beraber okul yapmak isteyenlerle çalışmak istiyoruz. Bizimle beraber çocuklarımıza eğitim merkezleri yapmak isteyenlerin katkılarını bekliyoruz. Eğitim meselesinde bize destek veren bütün dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bu okullar hariç 36 tane bu şehre okul yaptık. İlkokul, ortaokul, lise anahtar teslimi verdik. Şehrimizin, ülkemizin bir numaralı meselesi eğitim. Bu eğitim kurumu şehrimize hayırlı olsun."

Ayşen Gören-Gülsüm Uçar Çocuk Eğitim Merkezi’nin bağışçısı olan Hakan Gören ülkesini ve Atatürk’ü seven nesiller yetişeceği için mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi: ‘’Başkanımdan Allah razı olsun. Bizim hayatımıza dokundu. Burada ülkesini seven, Atatürk’ü seven, Atatürk’ün ilke ve inkılaplarında yeni nesiller yetiştirirsek bizler de bu mutluluğumuza mutluluk, gururumuza gurur katacağız. Büyükçekmece’mize hayırlı olsun.’’