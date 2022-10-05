Büyükçekmece'de bin kişi kapasiteli caminin temeli atıldı

Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi’nde “Hacı Nedva-Kemaloğulları Camii” temel atma töreni gerçekleşti.

Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi’nde “Hacı Nedva-Kemaloğulları Camii” temel atma töreni yapıldı. Temel atma törenine Büyükçekmece İlçe Kaymakamı Ali İkram Tuna, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece İlçe Müftüsü Nusret Karabiber, cami yapımını üstlenen Mustafa Kemal Türkmen ve ailesi, belediyesi meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyükçekmece Belediyesi ve Bağışçı Mustafa Kemal Türkmen işbirliğiyle yaptırılacak olan 1000 kişi kapasiteli camii ve Kuran Kursu’nun temel atma töreni dualar ve Kuran tilaveti okunarak yapıldı.

"İnşallah açılışını yapmak da nasip olur hepimize’’

Törende konuşan Büyükçekmece İlçe Kaymakamı Ali İkram Tuna, bölgenin önemli bir ihtiyacının giderildiğini belirterek şu sözleri söyledi: ‘’Böyle güzide, güzel bir kuruluşun temelini atma töreninde sizlerle bir arada olmaktan gerçekten mutluluk duydum. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu bölgemizin önemli bir ihtiyacını giderecek böyle bir tesise öncülük eden Sayın Belediye Başkanımıza, sayın müftümüze çok teşekkür ediyorum. En olmazsa olmazı da bu işe kollarını sıvayarak giren cesur ve girişimci arkadaşımız ve onun kıymetli ailesidir. Onları da yaptıkları bu güzel hizmet için hepiniz adına çok teşekkür ediyorum. İnşallah kazasız, belasız en kısa sürede önümüzdeki yıl içinde inşallah açılışını yapmak da nasip olur hepimize. Ben tekrar açılış da bir araya gelmek dileğiyle hepiniz saygı ve sevgiyle selamlıyorum.’’

"Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum’’

Temel atma töreninde dini tesislerin önemli ortak paydalarımızdan biri olduğunu ifade eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün şöyle konuştu: “Dini tesisler ile okullar toplumun her nerede olursa olsun dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun en önemli ortak paydalarımızdır. Mensubu olduğu dini öğrenecek. Yaşadığı ülkedeki eğitim sistemine göre eğitimini alacak. Bunlar için de camiye, dini tesise ve özellikle okula ihtiyaç vardır. Türkiye’de en uzun süreli belediyeciyim. 47 yılım bitiyor. Büyükçekmece’de, Bakırköy’de, Küçükçekmece’de yaptıklarımız hariç sadece Büyükçekmece’de 30’a yakın okul anaokulundan itibaren. 26’dan fazla camiye, caminin vücuda gelmesine toplumun ortak değerleri olarak ilgili kurumlara teslim etmemize vesile olmuştur bu düşüncemiz. Rusya’da 2 tane, Bulgaristan’da 1 tane olmak üzere Doğu Rusya’da 2 tanesi. Bulgaristan’daki de Gorna şehrinde Tırnova şehrinin bitişinde Osmanlı’nın izlerinin bulunduğu yerde yaptırdığımız 3 cami de yurt dışında önemli milli hizmetlerimizden bir tanesi. Muratçeşme’de KİPTAŞ Konutları’nın olduğu bu alanda dini tesis alanımız vardı ama daha önemli, daha büyük kalabalık yerlerdeki cami ve okulları bitirmeden buralara gelemedik. Mustafa Kemal Türkmen ve ailesi annesi başta olmak üzere ‘’Bu tesisi de ben yapacağım’’ dedi. Protokolünü yaptık. Bugün temelini atıyoruz. Kendisine, ailesine, emeği geçen herkese, Büyükçekmece Belediyesi Teknik Heyetine özellikle Fen İşleri ve Etüt Proje Müdürlüğüne, ilgili Başkan Yardımcısı arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. ‘’

"Canı gönülden teşekkür ediyorum’’

Caminin yapımı için bağışta bulunan Mustafa Kemal Türkmen Büyükçekmece Belediye Başkanına teşekkür ederek şunları söyledi: "Öncelikle bu hayrı yapma fırsatı nasip olduğu için rabbimize şükürler olsun ve sonrasında bize bu fırsatı veren devlet büyüklerine kendim ve ailem olarak canı gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlı hizmet yapabilmeyi nasip eylesin."