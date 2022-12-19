Büyükçekmece'de bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

Büyükçekmece’de bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Büyükçekmece Türkoba Mahallesi Çayırlar Caddesi üzerinde bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangının çıktığı sırada evde bulunan anne ve çocuklar, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Çıkan yangın, yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken alevler içinde yanan ev kullanılamaz hale geldi.

“Geldiğimde evden duman çıkıyordu”

Yanan evde oturan Serdar Laçin, ”Ben işteydim çalışıyordum yengem beni aradı, geldiğimde evden duman çıkıyordu. Kapıyı açar açmaz her tarafı alevler sardı, komşularında yardımıyla yengemi ve yeğenlerimi evden çıkarttık. Ben kiracıyım evim yandı, eşyalarım her şeyim yandı kül oldu” dedi.