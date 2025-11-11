Büyükçekmece'de bir şahıs beraber seyahat ettiği arkadaşlarına ateş etti: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Büyükçekmece’de otomobil içerisindeki 4 kişi arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişinin 3 arkadaşına açtığı ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Olay, 00.00 sıralarında Büyükçekmece Mimar Sinan Merkez Mahallesi D100 Otoyolu Aksaray istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 34 ADZ 818 plakalı otomobilin içinde bulunan 4 kişi arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışma sonucu 1 kişi otomobil içinde beraber seyahat ettiği diğer 3 kişiye ateş etti. Şahıs ardından otomobilden inerek yaya olarak kaçtı. Birden fazla el silah ateşlenen saldırıda otomobilin içinde bulunan 3 kişiden ikisi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Ağır yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırının yapıldığı yere sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, aracın içinde inceleme yaptı. Saldırı sonrası kaçan saldırgan için polis ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Hayatını kaybeden kişiler cenaze nakil aracı ile Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Yaralanan kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.