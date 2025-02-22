Büyükçekmece'de buzlanan yolda sürücüler zor anlar yaşadı

Büyükçekmece'de etkili olan kar yağışının ardından sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bir araç yoldan çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece'de buzlanan yolda sürücüler zor anlar yaşadı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Büyükçekmece’de etkili olan kar yağışının ardından sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bir araç yoldan çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un yaptığı uyarıların ardından İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı, bugün de Büyükçekmece’de devam ediyor. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi’nde buzlanan yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Sürücüler kar nedeniyle zor anlar yaşarken, bir araç yoldan çıktı. Araçları kayan sürücüler, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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