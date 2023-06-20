Büyükçekmece'de Cep Yat Limanı'na yapılan kaçak yapıların yıkımı işletme sahibi tarafından engellendi

Büyükçekmece’de bulunan Cep Yat Limanı’nda işletme sahibi tarafından yapılan ve kaçak olduğu tespit edilen yapıların yıkım işlemleri için giden zabıta ve yıkım ekibi işletme sahibi tarafından yola vinç konularak engellendi.

Büyükçekmece Güzelce Mahallesi’nde bulunan Cep Yat Limanı işletmecisi tarafından yaklaşık üç yıl önce yapı izni olmadan limana restoran ve kapalı alanlardan oluşan bir tesis yapılmıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine belediye ekiplerinin yaptığı kontroller sonucu, yapıların ruhsatsız olduğu anlaşılmış ve yıkım kararı verilmişti. Bu sabah saat 09.000 civarında yıkım için gelen ekipler, işletme sahibinin engeli ile karşılaştı. Polis, zabıta ve yıkım ekiplerinin çalışmaları başlatmasını engellemek amacıyla yolu iş makinasıyla kapattığı öğrenildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Güzelce’de bir Cep Yat Limanı var. Vatandaşın büyük şikayetleri üzerine, ekiplerimiz tarafından yapılar hem dosya üzerinde hem de yerinde incelendi. Bu Liman sadece Yatların bağlanması için verilmiş daha sonra tersaneye çevirmişler. Şimdi ise Mendireğin üzerine deprem riski olan bir yere tesis inşa etmişler. İlgili makamlardan gelen yazılara göre, Belediye Encümeni kararını almış ancak yıkım için bölgeye gittiklerinde Polisin, zabıtanı, yıkım ekiplerinin girişinin engellemek amacıyla orada bulunan iş makinalarını yolun üzerine çekmişler. Şu anda Polis ve Zabıta ekipleri araçları çalıştırarak kaldırmaya çalışıyor ancak araçları bozarak yola koymuşlar. Bu aynı zamanda kamu hizmetini engellemek açısından büyük bir suç, bu konu da Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilecek ve gerekli işlemler yapılacak” dedi.