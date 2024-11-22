Büyükçekmece'de Dayanışma Mesajları: Balcıoğlu ve Kömür'den Adalet Vurgusu

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davanın duruşması için Büyükçekmece Adliyesi’nde hazır bulundu. Balcıoğlu ve Kömür’e, CHP Silivri İlçe Yönetimi, belediye meclis üyeleri ve partililer de eşlik etti.

Duruşmada, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik başta olmak üzere, İstanbul’daki CHP’li belediye başkanları da dayanışma sergiledi. Geniş katılımla gerçekleşen destek organizasyonunda, demokrasi, adalet ve halk iradesi vurgusu yapıldı.

BALCIOĞLU: DEMOKRASİ VE ADALET KAZANACAK

Başkan Bora Balcıoğlu, “685 gündür süren adaletsizliğe karşı İstanbulluların iradesine sahip çıkıyoruz. Hukuku siyasete alet edenler kaybedecek; demokrasi ve adalet kazanacak” dedi.

KÖMÜR: HAK KAZANACAK, HALK KAZANACAK

CHP İlçe Başkanı İbrahim Kömür ise, “Ne yaparlarsa yapsınlar, ne Ekrem Başkanımızı ne de bizleri yıldıramazlar. Yargı sopasıyla siyaseti dizayn etmeye çalışanlar, halkın demokrasi tokadıyla ilk seçimde gidecekler. Sonunda hak kazanacak, halk kazanacak” ifadelerini kullandı.

Duruşma sırasında birlik mesajları veren CHP’liler, İmamoğlu’nun haksız ve hukuksuz şekilde yargılanmasını eleştirdi ve dayanışmanın süreceğini belirtti.