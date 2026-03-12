Büyükçekmece'de deniz çekildi

Büyükçekmece’de deniz kıyıdan yaklaşık 3 metre çekildi. Olayın mevsimsel olduğu değerlendirilirken bölge halkı yılın aynı zamanlarında benzer çekilmeler yaşandığını söyledi. Yaşanan çekilme ise havadan dron ile görüntülendi.

"Genelde bu zamanlarda oluyor"

Bölgede yaşayan Suat Çekiç isimli vatandaş yaşanan olayla ilgili olarak, "Evet, biraz çekilmiş. Genelde bu zamanlarda oluyor. Bu az, daha çok olanları da gördük" dedi.

"Her sene oluyor"

Çevrede yaşayan bir vatandaş ise çekilme hadisesinin her sene yaşandığını ifade ederek, "Her sene oluyor. Ben burada oturuyorum. Ekstra bir şey değil her halde" şeklinde konuştu.