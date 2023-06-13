Büyükçekmece'de direksiyon başında kalp krizi ölüm getirdi

Büyükçekmece’de araç kullandığı sırada kalp krizi geçiren adam, karşıdan gelen arabaya çarptı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan adam, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece Fatih Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BAU 237 plakalı araç sürücüsü İsmail Arslan(49), seyir halindeyken kalp krizi geçirerek karşı şeritten gelen hafif ticari araca çarptı. Kazayı gören cadde üzerindeki esnaf, yardım için olay yerine gittikten sonra aracın içindeki baygın haldeki Arslan’ı görünce sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken Arslan, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Diyaliz hastası olduğu öğrenilen İsmail Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Arslan’ın cansız bedeni morga kaldırılırken yaşanan kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Olay hakkında konuşan esnaf Kemal Dabacı, "Araba buradan gelirken karşı taraftan gelen aracın yoluna girdi. Orada bir çarpışma oldu. Sonra esnaf olarak biz yardım ettik. Sanırım sürücü kazadan önce kalp krizi geçirmiş. Sonra ambulans geldi ve hastaneye kaldırıldı" dedi.