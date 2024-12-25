Büyükçekmece'de E-5'e giren dana trafiği kilitledi

İstanbul E-5 Büyükçekmece Güzelce mevkiinde yola giren dana trafiği kilitledi. Dana polis ve vatandaşların uzun süren müdahalesi ile yol kenarına çıkarıldı.

Olay dün öğlen saatlerinde E-5 Büyükçekmece Güzelce mevkiinde yaşandı. Sahibi henüz bilinmeyen bir dana E-5’e atladı. Uzun süre trafikte başı boş dolaşan danayı gören vatandaşlar polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis vatandaşların desteğiyle uzun süre danayı yol dışına çıkarmak için mücadele etti. Dana kovalanarak yol kenarına çıkarıldı. Trafik ise normale döndü. Yaşanan anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.