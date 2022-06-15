Büyükçekmece'de emlak ofisini kundaklamaya çalıştı

Büyükçekmece'de kimliği belirsiz şahıs, gece vakti eline aldığı yanıcı madde ile emlak ofisini yakmaya çalıştı. Başarısız olan şahıs olay yerinden kaçarken, geliş ve gidiş kameraya yansıdı.

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  • 15.06.2022 09:11
  • Güncelleme: 15.06.2022 09:11
Büyükçekmece'de emlak ofisini kundaklamaya çalıştı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Büyükçekmece’de kimliği belirsiz şahıs, gece vakti eline aldığı yanıcı madde ile emlak ofisini yakmaya çalıştı. Başarısız olan şahıs olay yerinden kaçarken, geliş ve gidiş kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar gece saatlerinde Güzelce Mahallesi’nde gerçekleşti. Kimliği belirsiz bir şahıs, Murat Yeken isimli vatandaşın sahibi olduğu emlak ofisini kundaklamaya çalıştı. Ertesi sabah ofisine gelen Yeken, binanın belli kısımlarında yanma izi görünce büyük bir şok yaşadı. Yeken’in durumu emniyet güçlerine ihbar etmesi üzerine olay yeri inceleme ekipleri ofiste çalışma başlatırken kundakçının ofisi yakarak kaçmaya çalıştığı o anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Yaşadığı durum hakkında konuşan ofis sahibi Murat Yeken, “ Saat 04.00 sıralarında tel örgüyü geçiyorlar. Elinde bir şişe ile benzin döküyor. Benzin ile yakmaya çalışıyor. Arkada tarafa geçiyor orayı da yakmaya çalışıyor. Sonra bir daha gelip yakmak için birkaç kere uğraşıyor. Aşağı yukarı bir saat boyunca burayı yakmak için uğraşmış. Biz haber almadık. Sabah geldiğimizde gördük. Allah korumuş. Biz şikayetçi olduk ve tutanakları tutuldu. Olay yeri inceleme geldi, sonuçları bekliyoruz. Yapan kişi belki de bulunmuştur. Kötü bir şey tabi, keşke yaşanmasaydı. Kimin yapacağına dair bir fikrim yok. Zaten içeri de girmemiş. Camı zorlamaya da çalışmıyor. Sadece binayı yakmaya çalışmış. Sebebi de belli değil” dedi.

Kundaklama anı güvenlik kamerasında

Kundaklama anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde ofisin alev aldığı ve şahsın dışarı çıkarak koşmaya başladığı görüldü.

İHA

SHA Editör
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