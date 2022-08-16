Siemens
SON
DAKİKA
Bakan Soylu: 'Bugün 24 bin 800 civarında afet toplanma alanımız var'
Tekirdağ'da şüpheli ölüm
Fenerbahçe, Austria Wien maçı hazırlıklarına başladı
Büyükçekmece'de feci kaza: Tırın altında kalan çocuğun bacağı koptu
Rachid Ghezzal, 3 hafta sahalardan uzak kalacak
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

Büyükçekmece'de feci kaza: Tırın altında kalan çocuğun bacağı koptu

Büyükçekmece'de 11 yaşındaki çocuk, bisiklet sürerken tırın altında kaldı. Bacağı kopan çocuk hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.

Büyükçekmece'de feci kaza: Tırın altında kalan çocuğun bacağı koptu
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Büyükçekmece’de 11 yaşındaki çocuk, bisiklet sürerken tırın altında kaldı. Bacağı kopan çocuk hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece İsmetpaşa Caddesi’nde akşam saatlerinde bisikletiyle caddede seyir halinde olan 11 yaşındaki M.F.A., çimento yüklü tırın altında kaldı. Bacağı kopan çocuk hastaneye kaldırıldı. Sürücü C.G. ise olay yerinde ifadesi alınmak üzere polis tarafından gözaltına alındı. Çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Silivri Yoğurdu coğrafi işaret tescil belgesi aldı
Silivri Yoğurdu coğrafi işaret tescil belgesi aldı
Yalçın: Algıyı bırakıp olguya baksınlar
Yalçın: Algıyı bırakıp olguya baksınlar
Silivri'de dükkanları su bastı
Silivri'de dükkanları su bastı
Silivri'de göle dönen yolda düşen kadına vatandaşlar yardım etti
Silivri’de göle dönen yolda düşen kadına vatandaşlar yardım etti
Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün
Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün
25 metreden düşerek ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı
25 metreden düşerek ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı