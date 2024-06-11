Büyükçekmece'de film gibi hırsız polis kovalamacası kamerada

Büyükçekmece'de bir süredir panelvan minibüsle inşaatlardan hırsızlık yapan şahıslar, bu sabah yakayı ele verdi. Kilometrelerce süren polis hırsız kovalamacasında bir polis hafif yaralanırken şahıslar E-5 üzerinde kıskıvrak yakalandı.

Büyükçekmece'de film gibi hırsız polis kovalamacası kamerada
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Büyükçekmece’de bir süredir panelvan minibüsle inşaatlardan hırsızlık yapan şahıslar, bu sabah yakayı ele verdi. Kilometrelerce süren polis hırsız kovalamacasında bir polis hafif yaralanırken şahıslar E-5 üzerinde kıskıvrak yakalandı.

Büyükçekmece polisi bir süredir Kumburgaz bölgesinde panelvan minibüsle inşaatlardan malzeme çalan hırsızların peşine düştü. Sabah saatleri yine aynı bölgeden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis, içerisinde 4 kişi olan minibüsü kovalamaya başladı. Kilometrelerce süren kovalamaca sonrası şahıslar minibüs içinden çaldıkları malzemeleri polise attı. Atılan malzemelerin araç camını kırması sonucu bir polis yaralandı.

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Kovalamaca E-5’te son buldu

Yaşanan nefes kesen hırsız polis kovalamacası E-5 Beylikdüzü istikametinde polisin yolu kapatıp şahısları durdurmasıyla son buldu. Şüpheli 4 kişi yakalanırken çok sayıda suç kayıtları olduğu da öğrenildi. Kovalamaca anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.