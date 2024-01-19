Büyükçekmece'de gazeteciyi darp eden 3 kişi tutuklandı

Büyükçekmece’de yapılan operasyon çerçevesinde haber yapmak için belediyeye binası önünde bulunan ve çıkan arbedede A Haber Muhabiri Ahmet Vural’a saldırıp darp eden 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün Büyükçekmece Belediye binası arkasında yaşanmıştı. Yapılan rüşvet operasyonu çerçevesinde haber yapmaya giden gazetecilerden A Haber Muhabiri Ahmet Vural, çıkan arbede sonrası 3 kişi tarafından yere yatırıp darp edilmişti. Darp edilen Vural’ın şikayeti üzerine 3 kişinin kimliği görüntülerden tespit edildi. Gözaltına alınan, E.Ö., S.A. ve Y.E.Ç. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.