Büyükçekmece'de giysi kumbarasındaki hırsızlık kamerada

İstanbul Büyükçekmece'de otomobiliyle gelerek giysi kumbarasının kilidini kırıp içindeki kıyafetleri alarak olay yerinden uzaklaşan şahıs, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Büyükçekmece'de giysi kumbarasındaki hırsızlık kamerada
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sina pırlanta
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İstanbul Büyükçekmece’de otomobiliyle gelerek giysi kumbarasının kilidini kırıp içindeki kıyafetleri alarak olay yerinden uzaklaşan şahıs, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz akşam Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi’nde yaşandı. İhtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere kıyafet toplanması amacıyla cadde üzerine yerleştirilen giysi kumbarasının yanına otomobiliyle gelen bir şahıs, kumbaranın kilidini kırdı. Kıyafetleri alarak arabasına dolduran şahıs, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

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