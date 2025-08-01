Büyükçekmece'de gölde kaybolan adamın cesedi bulundu

İstanbul Büyükçekmece’de balık tutmak için gittiği gölde kaybolan adamın cesedi, göl içinde ağa dolanmış şekilde bulundu.

Büyükçekmece’de 30 Temmuz’da balık tutmak için göle gelen Okan Kurnaz (36) için Büyükçekmece Gölü’nde arama çalışması başlatılmıştı. Jandarma, AFAD ve polis ekipleri tarafından yapılan aramalar sonucu saat 14.00 sıralarında Kurnaz’ın cansız bedenine ulaşıldı. Bu ay içerisinde düğünü olacağı öğrenilen Kurnaz’ın cesedinin göl içerisinde atıl durumdaki bir balıkçı ağına sarılı halde bulunduğu öğrenildi. Yakınları uzun süre gözyaşı dökerken, cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.