Büyükçekmece'de gölün büyük kısmı kurudu, koyunlar otlamaya başladı

İstanbul’un önemli su kaynaklarından Büyükçekmece Gölü’nde su seviyesi hızla azalırken, gölde doluluk yüzde 27.86 olarak ölçüldü. Barajın kuruyan kısımlarda çobanlar tarafından koyunların otlatıldığı görüldü.

Son yıllarda hızla artan kuraklaşma ve yağışların azlığı sebebiyle İstanbul’da barajlarda su seviyeleri hızla düşmeye devam ediyor. 22 Ekim 2025 tarihi itibariyle barajların toplam doluluk oranı yüzde 23.34 olarak ölçüldü. Kentin önemli su kaynaklarından olan Büyükçekmece Gölü’nde de sular hızla tükenmeye devam ediyor. Aynı tarihli yapılan ölçümlerde barajın toplam doluluk oranı yüzde 27.86 olarak kayda geçti.

Kuraklık gözler önüne serildi

Dron ile havadan yapılan çekimlerde, kuraklık gözler önüne serildi. Kuruyan alanlarda çobanlar tarafından koyunların otlatıldığı görüldü.