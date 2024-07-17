Büyükçekmece'de görsel şölen: Ayçiçek tarlaları yol kenarlarını sarıya boyadı

İstanbul Büyükçekmece'deki onlarca dönüm üzerine ekilen ayçiçekleri, yol kenarlarını sarıya boyadı. Adeta görsel şölen haline gelen tarlalar havadan görüntülendi.

Büyükçekmece'de görsel şölen: Ayçiçek tarlaları yol kenarlarını sarıya boyadı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İstanbul Büyükçekmece’deki onlarca dönüm üzerine ekilen ayçiçekleri, yol kenarlarını sarıya boyadı. Adeta görsel şölen haline gelen tarlalar havadan görüntülendi.

Trakya bölgesi denilince ilk akla gelenler arasında yer alan ayçiçekleri, Büyükçekmece’de de birçok çiftçi tarafından tarlalara ekiliyor. Büyük binaların ve şehrin içinde E-5 otoyolu kenarında bulunan ayçiçek tarlaları Temmuz ayının başlamasıyla birlikte yol kenarlarını adeta sarıya boyadı. Görsel bir şölen haline gelen tarlalar havadan da görüntülendi.

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