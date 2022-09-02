Büyükçekmece'de hırsızlık şüphelisine meydan dayağı

Olay, önceki gün Fatih Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 3 hırsızlık şüphelisi site içerisinde giriş kattaki dairenin demir korkuluklarını sökerken vatandaşa yakalandı. Şüpheliler kaçarken vatandaşlar kovalamacaya başladı. Kaçan şüphelilerden birisi yine daha önce telefonunu çaldığı iddia ettiği adam tarafından yakalandı. Yakalanan hırsızlık şüphelisine tekme tokat meydan dayağı atıldı. 4 kişi tarafından dayak yiyen şüpheli ise tekrar kaçtı.

Yaşanan olayla ilgili kimsenin şikayetçi olmadığı öğrenildi. Sitede oturan Hasan Erdoğan isimli vatandaş, “Daireye girmeye çalışmışlar. Gündüz vakti. Komşu da evde yok. Diğer komşular gelip kovalıyorlar hırsızı aşağı sokağa gidiyorlar. Yakalayıp dövmüşler. Bunlar 3 kişi bir kişi burada diğerleri gözcü. Şahıslar aşağı doğru kaçıyor. Yakalayan vatandaşın da telefonunu daha önceden çalmış tanıyor. Tanıyınca da orada olay çıkıyor. Şahıs dayak yedikten sonra tekrar kaçıyor” dedi.