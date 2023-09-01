Büyükçekmece'de ilk bal hasadı gerçekleşti

Büyükçekmece Belediyesi Tarım Akademisi’nde “Arı Yetiştiriciliği’’ eğitimi alan bal üreticileri ilk bal hasadını gerçekleştirdi.

Büyükçekmece Belediyesi Tarım Akademisi’nde “Arı Yetiştiriciliği’’ eğitimi alan bal üreticileri ilk bal hasadını gerçekleştirdi. Bal hasadına Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Cive, Büyükçekmece Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Gözde Göçmen Öztürk ve arı üreticileri katıldı. Büyükçekmece Belediyesi Tarım Akademisi’nde verilen “Arı Yetiştiriciliği” eğitimiyle arıcılık teşvik edilirken bölgeye arı üssü kuruldu.

Büyükçekmece Belediyesi, Ekim’de bal verimi yüksek bitkilere yer vererek üreticileri desteklemeye devam ediyor. Arı yetiştiriciliği eğitimi alan 120 kişiden 30’u ilçede aktif olarak arıcılık yapmaya başladı. Gerçekleşen bal hasadında arılardan ilk ürünler elde edildi. Bal sağımının yanı sıra şifa kaynağı polen ve propolis gibi arı ürünleri de üretildi. Büyükçekmece Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nce bakımı yapılan 60 kovandan yaklaşık 350 kilogram bal elde edildi. Üretilen temiz tarımsal ürünlerin tüketiciye aracısız ve güvenli ulaşmasının sağlanması için de Büyükçekmece Tarım Market raflarında ürünler satışa sunuldu.

Bal hasadına katılan Büyükçekmece Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Gözde Göçmen Öztürk “Bugün buraya bal sağımı için geldik. Arıcılarımız ile birlikte bal sağımı yapacağız. Bölgemizdeki arıcılarımız tarım akademimizden arıcılık eğitimleri aldılar. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden. Bilimsel ve teknik tarım arıcılık yapımını öğrendiler ve burada da bugün üretim yaptılar. Bereketli hasatlar diliyorum” dedi.

Bal Hasadında destek aldığını dile getiren Selahattin Kızılkaya “Büyükçekmece belediye başkanlarımızın bize vermiş olduğu destekle arıcılık kursunda arıcılık hakkında bilgilenme hususunda bize çok büyük bir destek verdiler. Gördüğünüz bu alanda bize yardımcı olarak arıcılığı yapmamız için imkanlar sağladılar. Biz bunu çoğu belediyelerden bekliyoruz tabii ki. Keşke her belediye böyle bir destek verse de hem insanlara hem topluma hem de doğaya böyle faydalı bir işler yapılsa, üretim yapılsa. Bal sağımı yaptık, yapıyoruz. Propolis olsun, polen olsun, arı sütü olsun bunların üretimini gösterdik, gördüler. Biz bu yaptığımız işlerde o kadar mutluyuz ki sizlerle paylaşmak istedik. Bunu kaybetmeyelim. Doğamızı kaybetmeyelim. Arıcılığı kaybetmeyelim. Boş arazilerimiz var. Çok kıymetli yerlerimiz var. Sırf betonlaşmayla değil de üretime destek veren belediye başkanlarımızla, bu işi bilen arkadaşlarla yürütebiliriz. Başarabiliriz. Biz güçlü bir ülkeyiz” şeklinde konuştu.