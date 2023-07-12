Büyükçekmece'de kaçak yapılara taviz verilmiyor

Büyükçekmece Türkoba Mahallesi Çayırlar mevkiinde kaçak olarak yapıldığı tespit edilen yapılar belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

İstanbul’un en önemli içme suyu havzalarından olan Büyükçekmece Gölü ve havza bölgesinde kaçak yapılaşmaya karşı mücadele veren Büyükçekmece Belediyesi kaçak yapılara taviz vermiyor. Büyükçekmece Belediyesi İmar Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin tespit ettiği 4 kaçak yapı polis ve zabıta ekipleri gözetiminde yıkıldı.

Son bir haftada 12 kaçak yapı yıkıldı

Büyükçekmece Türkoba Mahallesi Çayırlar mevkiinde imarsız ve kaçak inşa edilen 4 yapıyı tespit eden Büyükçekmece Belediyesi İmar Müdürlüğü ekipleri, yapı sahiplerine yapılan tebligatın ardından yıkım kararı aldı. Polis ve zabıta müdürlüğü ekipleri gözetiminde kaçak yapıların yıkım işlemini gerçekleştirdi. Kaçak yapı sahiplerinin engelleme çabası sonuç vermedi.Büyükçekmece Belediyesi geçtiğimiz hafta içinde de Kararağaç Mahallesi Eskice Köyü mevkiinde imarsız ve kaçak inşa edilen 8 yapıyı yıkmıştı.

"Kararlılıkla mücadelemiz sürecek"

Konuya ilişkin olarak Büyükçekmece Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Büyükçekmece sınırları içerisinde kaçak yapılaşmaya müsaade edilmeyeceği belirtilerek, "İstanbul’un en önemli içme suyu toplama havzasını korumakta kararlıyız. Bugüne kadar göstermiş olduğumuz kararlılığı bundan sonrada aynı şekilde sürdüreceğiz" denildi.