Büyükçekmece'de kadın emeğini destekleyen BÜTKOOP açıldı

Büyükçekmece’de üretim yapan kadınların el emeği, göz nuru ürünlerinin yer aldığı BÜTKOOP (Büyükçekmece Kadın Tarım Kooperatifi) açılışı yapıldı.

Büyükçekmece Belediyesi, ilçede üretici kadınların emeğini ve dayanışmasını güçlendiren yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Büyükçekmece’de üretim yapan kadınların el emeği, göz nuru ürünlerinin yer aldığı BÜTKOOP (Büyükçekmece Kadın Tarım Kooperatifi) Kafe ve Restoran’ın açılışını Zülfü Livaneli Tesisleri’nde Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi ve eşi Nalan Çebi, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün eşi Hatice Akgün, 24. Dönem CHP Milletvekili Süleyman Çelebi, BÜTKOOP (Büyükçekmece Tarım Kooperatifi) Başkanı Gülderen Başkan, belediye meclis üyeleri, BÜTKOOP üyeleri ve Büyükçekmeceli kadınlar gerçekleştirdi.

Kadın üreticilerin el emeği ürünleri, sofralara geliyor

Büyükçekmeceli kadınlar, el emeğini BÜTKOOP (Büyükçekmece Kadın Tarım Kooperatifi) çatısı altında bir araya getirerek doğal ve yöresel ürünlerini vatandaşlarla buluşturuyor. Kadınların el emeğiyle hazırlanan yöresel lezzetlerden doğal ürünlere kadar birçok ürün, tamamen katkısız ve doğal şekilde hazırlanarak satışa sunuluyor. Börek, baklava, kurabiye gibi geleneksel tatlar ve doğal ürünler, hem üretici kadınlara gelir kapısı oluyor hem de vatandaşların sofralarına ulaşıyor. Büyükçekmece Belediyesi’nin kadınların üretim gücünü destekleyen bu projesi, yerel üretimi güçlendirirken doğal ve sağlıklı ürünlerin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlıyor.