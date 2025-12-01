Büyükçekmece'de kadınlar şiddete karşı bir araya geldi

Büyükçekmeceli kadınlar, Büyükçekmece Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle düzenlenen programda bir araya geldi.

İBB Kadın ve Aile Müdürlüğü ile Büyükçekmece Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü iş birliğiyle Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü münasebetiyle "Şiddetle Mücadelede Yasal Mekanizmalar" konulu söyleşi düzenlendi. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde Psikolog Ezgi Yasan’ın moderatörlüğünü üstlendiği programda Avukat Burcu Bağcı, kadına yönelik şiddetle mücadelede hukuki haklar, destek mekanizmaları, başvuru süreçleri ve kadınların yararlanabileceği koruma tedbirleri hakkında bilgiler verdi.

Söyleşide ayrıca yerel yönetimlerin kadın hakları konusundaki çalışmaları ve iş birliklerinin önemi vurgulandı. Programın finalinde CHP Büyükçekmece Kadın Kolları Başkanı Saime Demirci, Belediye Meclis Üyeleri Alev Orak, Ceren Gökçe Yatmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar, İBB Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdür Yardımcısı Ebru Oğuz tarafından Psikolog Ezgi Yasan ve Avukat Burcu Bağcı’ya çiçek verildi.