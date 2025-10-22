Büyükçekmece'de kapkaççı köpek kameraya yansıdı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir sokak köpeği, plajda bir kadının çantasını kapıp kaçtı. Kadın uzun süre köpeğin peşinden koşarken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Büyükçekmece'de kapkaççı köpek kameraya yansıdı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde bir sokak köpeği, plajda bir kadının çantasını kapıp kaçtı. Kadın uzun süre köpeğin peşinden koşarken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Büyükçekmece’de dün akşam saatlerinde plajda gezinen bir sokak köpeği, bir kadının çantasını kapıp kaçtı. Kadın uzun süre köpeğin peşinden bağırarak koşarken, köpeğin çantasını bırakmasıyla kovalamaca son buldu. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb