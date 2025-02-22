Büyükçekmece'de karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak sürüyor

Büyükçekmece Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından yapılan yoğun kar yağışı uyarısı üzerine ilçede buzlanma ve don olaylarına karşı başlattığı çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

İstanbul’da aralıklarla etkisini artırarak devam eden kar yağışı Büyükçekmece’de etkisini gösterdi. Gece saatlerinden etkisini arttıran kar yağışlı ilçe genelinde aralıklarla devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi ekipleri de olumsuzluk yaşanmaması adına tüm tedbirleri aldı.

Vatandaşlardan gelen talepler de değerlendiriliyor

Büyükçekmece Belediyesi’nin 24 esasıyla görev yapan karla mücadele ekipleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile koordineli olarak yürütülen karla mücadele çalışmalarında ana yollar ve sokaklar temizlenirken tuzlama çalışmaları da yapıldı. Ayrıca alt ve üst geçitler, kaldırımlarda temizlik ve tuzlama çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Vatandaşlardan gelen ihbar ve talepleri de değerlendiren Büyükçekmece Belediyesi karla mücadele ekipleri anında müdahale ederek olumsuzlukların önüne geçiyor.

Belediye ekipleri 24 saat görev başında

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün talimatı doğrultusunda belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarını kesintisiz sürdürebilmek için 7 gün 24 saat görev başında olacak. Belediye ekipleri, yollarda oluşabilecek buzlanmayı önlemek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için ilçenin her bölgesinde tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam edecek.