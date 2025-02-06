Büyükçekmece'de kartpostallık kar manzarası
İstanbul'da gece ve sabah erken saatlerde aralıklarla yağan karla birlikte Büyükçekmece ilçesinde kartpostallık görüntüler oluştu.
İstanbul’da gece ve sabah erken saatlerde aralıklarla yağan karla birlikte Büyükçekmece ilçesinde kartpostallık görüntüler oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son uyarıların ardından İstanbul’da gece saatleri ve sabah erken saatlerde aralıklarla yağan kar yağışı sonrası çatıların, araçların ve yeşil alanların üstünde kar örtüsü oluştu. Büyükçekmece ilçesinde kar örtüsünün oluşturduğu kartpostallık manzara dronla görüntülendi.