Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Büyükçekmece’de beklenen büyük İstanbul depremine hazırlık çerçevesinde başlatılan kentsel dönüşüm projesi hız kesmeden devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde 12 bloktan oluşan 132 bağımsız bölümün daha yıkımına başlanılırken, alanda incelemelerde bulunana Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Beklenen Marmara depremi çok ocaklar söndürecek, çok canlar alacak ve büyük mağduriyetler yaşayacağız” diyerek yıkımların önemine vurgu yaptı.

İstanbul’da beklenen büyük deprem öncesi Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm hız kesmeden devam ediyor. Atatürk Mahallesi Adelya sokakta başlatılan çalışmalar neticesinde 12 blok 132 bağımsız bölümden oluşan binaların yıkımına başlanıldı. Yapılan çalışmaları yerinde incelemek için yıkım alanına gelen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ise yıkımla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yıkım hakkında açıklamalarda bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “İki gün önce Marmara Denizi’nde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu da bizim için bir fişektir. Büyükçekmece Belediyesi olarak depremin geldiğini biliyor ve yıkmaya devam ediyoruz. En uzun süre belediye başkanlığı yaptığımdan ötürü biliyorum ki gerçekleşmesi beklenen Marmara depremi çok ocaklar söndürecek, çok canlar alacak ve büyük mağduriyetler yaşayacağız. Bende belediye başkanı olarak sorumluluğumu yerine getirmeye çalışıyorum. Muhtemel büyük Marmara depreminde yıkılması beklenen tüm binaları yakacağız” dedi.