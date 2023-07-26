Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

Büyükçekmece’de beklenen Marmara depremine karşı kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Atatürk Mahallesi’nde riskli olduğu tespit edilen 5 blok, 44 bağımsız bölümden oluşan yapılar kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde belediye ekiplerinin gözetiminde yıkıldı.

1999 Marmara depreminin ardından depreme hazırlık konusunda seferberlik başlatan Büyükçekmece Belediyesi, belediye ve vatandaş işbirliğiyle bugüne kadar 40 binin üzerinde konutu yıkarak yerlerine depreme dayanıklı modern yapıların inşa edilmesine öncülük etti. Beklenen İstanbul depremine karşı kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kazandığı Büyükçekmece’de, deprem riski taşıdığı tespit edilen 5 blok ve 44 bağımsız bölümden oluşan yapılar Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve belediye ekiplerinin gözetiminde yıkıldı.

“İstanbul’u depreme hazırlamak zorundayız”

Teknik ekibi ile birlikte kentsel dönüşüm yıkımına katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Adana’da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremi hatırlatarak, “Kulağımız deprem ve depremle ilgili olaylarda. Beynimiz, gözümüz depremle ilgili hazırlık projelerini tamamlamakta. Büyükçekmece Belediyesi olarak her gün depreme dayanıksız binaları yıkmaya devam ediyoruz. Adana halkımıza geçmiş olsun. Bütün belediye başkanları kentsel dönüşümü yerinde veya nasıl yapıyorsa ısrarla devam ettirerek Marmara bölgesini ve özellikle İstanbul’u depreme hazırlamak zorundayız. İstanbul yıkılırsa Türkiye yıkılır” dedi.

Önceki gün Adana’da meydana gelen 5.5 büyüklüğünde depremi hatırlatan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Kulağımız deprem ve depremle ilgili olaylarda. Beynimiz, gözümüz depremle ilgili hazırlık projelerini tamamlamakta. Büyükçekmece Belediyesi olarak her gün depreme dayanıksız binaları yıkmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar 42 binden fazla konutu yeniledik. Büyükçekmece’de yaklaşık yüzde 30’luk çalışmamız kaldı. Yüzde 30 miktarında yapı stokunu da yenilediğimiz takdirde yaklaşmakta olan büyük İstanbul depreminde vatandaşımızın burnu kanmayacaktır. Benim en büyük mega projem budur. Adana halkımıza geçmiş olsun. Herkes, bütün belediye başkanları kentsel dönüşümü yerinde veya nasıl yapıyorsa ısrarla devam ettirerek Marmara bölgesini ve özellikle İstanbul’u depreme hazırlamak zorundayız. İstanbul yıkılırsa Türkiye yıkılır.” ifadelerini kullandı.

“İlk defa şahit oldum”

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın kentsel dönüşümün hızlandırılması adına İstanbul’daki 39 belediyenin teknik personeli ile gerçekleştirdiği toplantıya da değinen Başkan Akgün, “İlk defa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın İstanbul’da 39 ilçeyi kapsayan teknik elemanların da katıldığı bir toplantı yaptığına şahit oldum. Bizim de belediye başkanları yerine teknik başkan yardımcıları ve Deprem Müdürlüğü, Deprem ve Zemin Müdürlüğü veya depreme hazırlık yapan birimlerin teknik elemanları toplantıya katıldı. Henüz ben bilgi alamadım. Dolayısıyla iyi bir gelişme olarak görüyorum. Müteahhit, vatandaş, belediye, Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve devletin diğer unsurları hele hele Sayın Cumhurbaşkanımızın bu işe hız vermesi konusundaki eylemleri, söylemleri çok önemli” şeklinde konuştu.