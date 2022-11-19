Büyükçekmece'de koca dehşeti: Önce karısını öldürdü, ardından intihar etti

Olay, saat 15.30 sıralarında Büyükçekmece Fatih Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, 73 yaşındaki Hüseyin Karabulut, ilk önce henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadığı eşi Nurten Karabulut’u (49), tabancaya vurup öldürdü, ardından da intihar etti. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipler çevrede önlem aldı. Sağlık ekipleri yaptığı müdahalenin ardından Hüseyin Karabulut ve eşi Nurten Karabulut’un hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.